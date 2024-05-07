Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Город ангелов»?

Олег Скрынько 7 мая 2024 Дата обновления: 7 мая 2024
Наш ответ:

«Город ангелов» — американское романтическое фэнтези, вышедшее в 1998 году. Картина является ремейком классического фильма Вима Вендерса «Небо над Берлином» (1987).

Основной съемочной локацией «Города ангелов» стал Лос-Анджелес. Так, в фильме появляются Бульвар Уилшир, местные автострады и Центральный рынок. Сцена падения была отчасти снята на небоскребе, в котором располагается лос-анджелесский филиал «Банка Америки». Однако работа проходила не только в Лос-Анджелесе. Сцена с ангелами на пляже была отснята возле Малибу. Часть материала была запечатлена на пленку в Публичной библиотеке Сан-Франциско. Также съемки прошли в окрестностях озера Тахо на границе штатов Калифорния и Невада, а также в округе Керн, что в южной части Калифорнии. Сцена смерти главной героини снималась в Крестлайне, Калифорния.

