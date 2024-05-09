Где снимали фильм «Горько»?

Наш ответ:

«Горько» — российская комедия в формате «видео со свадьбы», вышедшая в 2013 году. Действие разворачивается в Геленджике. Там же прошла основная часть съемок. Также творческая команда работала в Новороссийске и селе Дивноморском. Съемочный период составил лишь 23 дня. Дом, показанный фильме, находится по адресу: Краснодарский край, Геленджик, Набережная улица. Изначально режиссер Жора Крыжовников собирался провести съемки в Москве, но сделал выбор в пользу Геленджика, где он отдыхал, будучи ребенком.



«Горько» повествует о молодоженах из Геленджика в лице Наташи и Ромы. Они никак не могут достигнуть компромисса со своими родителями по поводу свадьбы, поэтому в итоге главные герои решают отметить знаменательное событие дважды: с родителями и родственниками в ресторане, а также на пирсе Черного моря в виде стилизованной вечеринки. В итоге два праздника сливаются воедино.