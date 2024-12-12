Где снимали фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана»?

«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) — третий фильм о приключениях юного волшебника, придуманного британской писательницей Джоан Роулинг. Основные съемки прошли с февраля по ноябрь 2003 года на студии Leavesden Film Studios, которая находится в Уотфорде, Хартфордшир, Англия. Также производство проходило на натуре в долине Гленко (Шотландия), на озере Вирджиния-Уотер (графство Суррей, Англия), а также на шотландских озерах Лох-Шил, Лох-Эилт и Лох-Морар. Нападение дементоров на поезд снималось на арочном железнодорожном виадуке Гленфиннан, который также появляется в «Гарри Поттере и Тайной комнате» (2002). Поездка поезда «Ночной рыцарь» снималась в разных участках Лондона. Отдельные сцены были отсняты на территории Оксфордского университета.
Авторизация по e-mail