Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм "Гарри Поттер и тайная комната"?

Где снимали фильм "Гарри Поттер и тайная комната"?

Олег Скрынько 12 декабря 2024 Дата обновления: 12 декабря 2024
Наш ответ:

Съемки фильма «Гарри Поттер и Тайная комната» проходили в различных знаковых местах Великобритании, которые передают магическую атмосферу. Хогвартс снова оживает благодаря кадрам из Оксфордского университета. Например, Большой зал колледжа Крайст-Черч стал основой для дизайна столовой Хогвартса, хотя сцены снимали на специально построенной студийной площадке.

Библиотечные сцены снимались в библиотеке Дюка Хамфри в Оксфорде. Лестница колледжа Крайст-Черч также использовалась как вход в Хогвартс. Долгопрудный коридор Хогвартса оживает благодаря Глостерскому собору, где высокие своды и древние стены стали идеальными для мрачных сцен, связанных с Басилиском. Каменные переходы в соборе использовали для сцен, где Гарри и друзья сталкиваются с загадочными происшествиями. Дополнительные съемки проводились в студии Leavesden, где создали множество ключевых интерьеров, включая кабинет Дамблдора и Тайную комнату. Эти локации сформировали незабываемый визуальный стиль фильма.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарри Поттер и Тайная Комната
Гарри Поттер и Тайная Комната мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше