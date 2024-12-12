Где снимали фильм "Гарри Поттер и тайная комната"?

Съемки фильма «Гарри Поттер и Тайная комната» проходили в различных знаковых местах Великобритании, которые передают магическую атмосферу. Хогвартс снова оживает благодаря кадрам из Оксфордского университета. Например, Большой зал колледжа Крайст-Черч стал основой для дизайна столовой Хогвартса, хотя сцены снимали на специально построенной студийной площадке.
Библиотечные сцены снимались в библиотеке Дюка Хамфри в Оксфорде. Лестница колледжа Крайст-Черч также использовалась как вход в Хогвартс. Долгопрудный коридор Хогвартса оживает благодаря Глостерскому собору, где высокие своды и древние стены стали идеальными для мрачных сцен, связанных с Басилиском. Каменные переходы в соборе использовали для сцен, где Гарри и друзья сталкиваются с загадочными происшествиями. Дополнительные съемки проводились в студии Leavesden, где создали множество ключевых интерьеров, включая кабинет Дамблдора и Тайную комнату. Эти локации сформировали незабываемый визуальный стиль фильма.
Авторизация по e-mail