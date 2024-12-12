Где снимали фильм "Гарри Поттер и кубок огня"?

Фильм "Гарри Поттер и Кубок огня" снимали на множестве живописных локаций Великобритании. Многие сцены были созданы на студии Leavesden Studios, где построили основные декорации, включая Большой зал и другие интерьеры Хогвартса. Экстерьеры школы снова снимали в знаковых местах, таких как замок Алник в Нортумберленде и собор Глостера.
Сцены Трёхволшебного турнира, например, первое испытание с драконом, были сняты в природных заповедниках и национальных парках, включая озеро Вирниг в Шотландии и знаменитые Гленфinnanские виадуки. Для второго испытания использовались подводные съемки в резервуарах студии. Финал фильма, включая Лабиринт, снимался с использованием как настоящих локаций, так и студийных построек, дополняемых визуальными эффектами. Эти разнообразные места помогли создать волшебную атмосферу, подчеркивая опасности и величие магического мира.
