Где снимали фильм "Гарри Поттер и кубок огня"?

Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных

В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился

«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)

«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек

«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО

«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)

20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор

Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию

Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов

«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу