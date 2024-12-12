Где снимали фильм "Гарри Поттер и философский камень"?

Наш ответ:

Фильм "Гарри Поттер и философский камень" снимали в Великобритании на нескольких знаковых локациях. Школа чародейства и волшебства Хогвартс была воссоздана из сочетания реальных мест и павильонных декораций. Одним из главных мест стал Крайст-Чёрч-колледж в Оксфорде, где использовали известную лестницу и Большой зал. Интерьеры библиотек снимали в Бодлеанской библиотеке Оксфорда, а сцены медицинского крыла — в Глостерском соборе.



Платформа 9¾, с которой герои отправляются в Хогвартс, снималась на вокзале Кингс-Кросс в Лондоне, а фасад школы создавали с помощью съемок в замке Алник. Внешний вид волшебной деревни Хогсмид и лесные сцены вдохновлялись природными парками и поместьями, включая Клэведон-Хаус. Большая часть фильма также была создана в студиях Leavesden Studios, где строились масштабные декорации и снимались магические сцены. Эти локации создали волшебную атмосферу, ставшую основой для всей киновселенной о Гарри Поттере.