Где снимали фильм "Гарри Поттер и философский камень"?

Олег Скрынько 12 декабря 2024 Дата обновления: 12 декабря 2024
Наш ответ:

Фильм "Гарри Поттер и философский камень" снимали в Великобритании на нескольких знаковых локациях. Школа чародейства и волшебства Хогвартс была воссоздана из сочетания реальных мест и павильонных декораций. Одним из главных мест стал Крайст-Чёрч-колледж в Оксфорде, где использовали известную лестницу и Большой зал. Интерьеры библиотек снимали в Бодлеанской библиотеке Оксфорда, а сцены медицинского крыла — в Глостерском соборе.

Платформа 9¾, с которой герои отправляются в Хогвартс, снималась на вокзале Кингс-Кросс в Лондоне, а фасад школы создавали с помощью съемок в замке Алник. Внешний вид волшебной деревни Хогсмид и лесные сцены вдохновлялись природными парками и поместьями, включая Клэведон-Хаус. Большая часть фильма также была создана в студиях Leavesden Studios, где строились масштабные декорации и снимались магические сцены. Эти локации создали волшебную атмосферу, ставшую основой для всей киновселенной о Гарри Поттере.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
8.0
