Где снимали фильм «Гардемарины, вперед!»?

Съемки приключенческого телефильма проходили в нескольких городах – Москве, Твери, Санкт-Петербурге, Таллине и Массандре. Зрители могут увидеть на экране такие московские достопримечательности, как дворец Юсуповых (резиденция Ягужинских), музей «Коломенское» (монастырь), Крутицкое Патриаршее подворье (дом Пелагеи Дмитриевны). Некоторые московские локации сыграли в фильме Светланы Дружининой роль петербургских мест – так, например, в музее-усадьбе «Кусково» снимали резиденцию лейб-медика Лестока. Немало «московских» и «петербургских» сцен было снято в Твери.
Столичную Навигацкую школу снимали в тверских Морозовских конюшнях, а питерский Де Брильи – на набережной Степана Разина.
