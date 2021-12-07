Меню
Где снимали фильм «Гардемарины, вперед!»?

Где снимали фильм «Гардемарины, вперед!»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки приключенческого телефильма проходили в нескольких городах – Москве, Твери, Санкт-Петербурге, Таллине и Массандре. Зрители могут увидеть на экране такие московские достопримечательности, как дворец Юсуповых (резиденция Ягужинских), музей «Коломенское» (монастырь), Крутицкое Патриаршее подворье (дом Пелагеи Дмитриевны). Некоторые московские локации сыграли в фильме Светланы Дружининой роль петербургских мест – так, например, в музее-усадьбе «Кусково» снимали резиденцию лейб-медика Лестока. Немало «московских» и «петербургских» сцен было снято в Твери.

Столичную Навигацкую школу снимали в тверских Морозовских конюшнях, а питерский Де Брильи – на набережной Степана Разина.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

