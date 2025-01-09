Где снимали фильм «Финист. Первый богатырь»?

Наш ответ:

«Финист. Первый богатырь» — российский сказочный блокбастер, входящий во франшизу «Последний богатырь». В прокате картина стартовала 1 января 2025 года. Съемки начались в апреле 2023 года. По сюжету главные герои во главе с Финистом — Ясным соколом отправляется на Восток. Этот блок съемок проходил в Казахстане. Основными локациями стали Поющий бархан, Чарынский каньон, города Конаев и Алматы, включая окрестности, а также национальные парки и степи. Вместе с тем были использованы декорации крепости Номад, которая была сооружена в 2004 году в рамках создания фильма «Кочевник». Кроме того, съемки велись в Москве в павильонах студии «Амедиа». Там были построены два комплекса декораций. В них вошли трюм корабля, интерьер дома Финиста, замок Златы, двор дворца Анарифа и лаборатория Анарифа.