Где снимали фильм «Федя. Народный футболист»?

Олег Скрынько 6 ноября 2024 Дата обновления: 6 ноября 2024
Наш ответ:

«Федя. Народный футболист» — российский спортивный байопик, стартовавший в прокате 31 октября 2024 года. Картина посвящена жизни и карьере выдающегося футболиста Федора Черенкова, который стал легендой московского «Спартака». Несмотря на то, что по сюжету действие разворачивается преимущественно в Москве, съемки проходили в Беларуси. Творческая команда работала в Минске, Барановичах, Гомеле и других уголках страны. Так, столица Беларуси «сыграла» Москву, тогда как фоном для сцен, действие которых разворачивается за рубежом, стали Барановичи. Выбор в пользу Беларуси был сделан из-за того, что там в лучшем виде сохранился советский антураж. В Минске при помощи зеленого экрана и компьютерной графики был воссоздан фасад Театра на Таганке. При этом интерьер театра был отснят в Москве. Также съемки имели место на одном из минских стадионов. На этапе постпроизводства при помощи компьютера в кадр были добавлены наполненные зрителями трибуны.

