Где снимали фильм «Это мы не проходили»?

Олег Скрынько 24 мая 2024 Дата обновления: 24 мая 2024
Наш ответ:

«Это мы не проходили» — советский драматический фильм, вышедший в 1975 году. Основная часть съемок прошла в Новороссийске. Главной локацией стала средняя школа №10, расположенная в третьем микрорайоне города. Также в картине появляются морской вокзал, столовая Новороссийской морской школы и дворец культуры моряков. Кроме Новороссийска, съемочная команда работала в Москве. Так, сцена игры в снежки была снята у стилобата Дома аспиранта и стажера МГУ (улица Шверника, дом 19). Кафе «Дельфин» находится в Текстильщики Люблинского района Москвы. Именно в этом месте Елена Федоровна встретилась с Митей Красиковых. До начала съемок это заведение именовалось «Кафе-морожение», во время и некоторое время после съемок кафе носило название «Дельфин», а позже оно превратилось в коктейль-бар и стало называться «Марсианка». Ныне там находится бар-ресторан «Сытый лось».

