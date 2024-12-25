Где снимали фильм "Ёлки 2"?

Наш ответ:

Съёмки фильма «Ёлки 2» прошли в нескольких городах России, включая Москву, Петербург, Екатеринбург, Пермь, Самару, Новосибирск, Киров и Астану. Одну из сцен сняли в Москве на Бережковской набережной в первый день осени. Для создания эффекта зимнего холода площадку возле московского бизнес-центра посыпали искусственным снегом, который был сделан из смеси целлюлозы и воды. Остальные сцены с актёрами снимали в павильонах «Мосфильма», где использовали технологию зелёного экрана для вставки новогодних видов различных городов.

В Екатеринбурге снимали только фоны, все кадры с актёрами были сняты в студии. В Пермь актёры Александр Домогаров-младший и Александр Головин прибыли с предпоказом фильма, но все съемки их персонажей с лыжником и сноубордистом проходили в Москве. Пермь в фильме представлена не с реальными видами города, а с использованием хромакея.

В Новосибирске также снимали несколько сцен, а Владимир Меньшов, сыгравший в новелле "Самолет", попал в фильм по предложению продюсера Тимура Бекмамбетова всего за три дня до съёмок, будучи в Турции. В результате, персонаж Меньшова, смотритель заброшенного аэродрома, был изображён с зимним пейзажем, несмотря на его средиземноморский загар.