Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм "Елки 12"?

Где снимали фильм "Елки 12"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 12 декабря 2025 Дата обновления ответа: 12 декабря 2025

«Елки 12» — продолжение знаменитой новогодней кинофраншизы, полюбившейся миллионам россиян.

О чем фильм:

Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова получает тяжелую новость: его родители расстаются. Не желая с этим мириться, мальчик решает обратиться к самому главному волшебнику — он отправляется в дальнюю дорогу, в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг, чтобы попросить его вернуть маму и папу.

Где снимали фильм «Елки 12»

Фильм «Ёлки 12» создавал свою новогоднюю магию, путешествуя по самым разным локациям России. Главной природной декорацией стали величественные Хибины на Кольском полуострове. Съемочная группа обосновалась на курорте «Большой Вудъявр», чьи заснеженные склоны идеально передали дух зимнего приключения. Именно здесь был снят один из самых зрелищных эпизодов — головокружительный спуск на сноуборде, на фоне открывающейся панорамы вечернего Кировска в тысячах огней.

Для съемок в Хибинах также использовали и местную достопримечательность — мистический арт-парк «Таинственный лес». А чтобы подчеркнуть контраст между масштабными приключениями и личной историей, для камерных, семейных сцен команда переместилась в подмосковный Реутов. Трогательные эпизоды в уютной квартире на улице Новой добавляют фильму тепла и душевности. Этот тщательный подбор локаций — от суровой северной красоты до домашнего интерьера — сделал картину визуально насыщенной, проведя зрителей через всю многогранную атмосферу российского Нового года.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ёлки 12
Ёлки 12 комедия, приключения, семейный
2025, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне
Все с ума сходят от «Ганнибала» Netflix, но в России есть сюжет интереснее: 8 серий пролетят как одна
Где воевал и кем был Данила Багров из фильма «Брат»: писарь — лишь прикрытие для остальных
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше