«Елки 12» — продолжение знаменитой новогодней кинофраншизы, полюбившейся миллионам россиян.



О чем фильм:

Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова получает тяжелую новость: его родители расстаются. Не желая с этим мириться, мальчик решает обратиться к самому главному волшебнику — он отправляется в дальнюю дорогу, в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг, чтобы попросить его вернуть маму и папу.

Где снимали фильм «Елки 12»

Фильм «Ёлки 12» создавал свою новогоднюю магию, путешествуя по самым разным локациям России. Главной природной декорацией стали величественные Хибины на Кольском полуострове. Съемочная группа обосновалась на курорте «Большой Вудъявр», чьи заснеженные склоны идеально передали дух зимнего приключения. Именно здесь был снят один из самых зрелищных эпизодов — головокружительный спуск на сноуборде, на фоне открывающейся панорамы вечернего Кировска в тысячах огней.



Для съемок в Хибинах также использовали и местную достопримечательность — мистический арт-парк «Таинственный лес». А чтобы подчеркнуть контраст между масштабными приключениями и личной историей, для камерных, семейных сцен команда переместилась в подмосковный Реутов. Трогательные эпизоды в уютной квартире на улице Новой добавляют фильму тепла и душевности. Этот тщательный подбор локаций — от суровой северной красоты до домашнего интерьера — сделал картину визуально насыщенной, проведя зрителей через всю многогранную атмосферу российского Нового года.