Где снимали фильм «Ёлки 11»?

«Ёлки 11» — российская новогодняя комедия, которая является двенадцатой по счету частью кинофраншизы «Ёлки». В прокат новый фильм выйдет 19 декабря 2024 года. Съемки проходили летом 2024 года в Москве. Завершив работу над столичным блоком, съемочная команда отправилась в Альметьевск в город Татарстане, находящийся в Республике Татарстан — там велась работа над новеллой «Золушка». Главные роли в «Ёлках 11» исполнили Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте») и звезда турецких сериалов Бурак Озчивит, который сыграл самого себя. Как и предыдущие части, одиннадцатые «Ёлки» будут представлять собой несколько необыкновенных историй, действие которых развернется под Новый год.
