Где снимали фильм «Дюна» Дени Вильнева?

Наш ответ:

Дени Вильнев, всемирно признанный как один из самых перспективных режиссеров нашего времени, с раннего возраста был фанатом эпической серии романов Фрэнка Герберта «Дюна». Вильнев был в восторге, когда получил от студии зеленый свет на разработку новой экранизации этой саги, но перед ним стояла задача не только снять хороший фильм, но и превзойти в этом своих знаменитых предшественников: Дэвида Линча, фильм которого отличился крайней своеобразностью, и Алехандро Ходоровски, чей неоконченный шедевр до сих пор будоражит умы узкого круга киноманов. Вильнев решил сделать ставку на бесхитростную передачу атмосферы и сюжета оригинала и для этого намеренно выбирал натуру, которая не отвлекала бы зрителей чрезмерной красотой от главных героев. Поэтому ключевые сцены картины, действие которых происходит на планете Дюна, снимались в бесхитростных пустынных локациях вокруг Абу-Даби, столицы ОАЭ.