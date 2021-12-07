Меню
Где снимали фильм «Дюна» Дени Вильнева?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Дени Вильнев, всемирно признанный как один из самых перспективных режиссеров нашего времени, с раннего возраста был фанатом эпической серии романов Фрэнка Герберта «Дюна». Вильнев был в восторге, когда получил от студии зеленый свет на разработку новой экранизации этой саги, но перед ним стояла задача не только снять хороший фильм, но и превзойти в этом своих знаменитых предшественников: Дэвида Линча, фильм которого отличился крайней своеобразностью, и Алехандро Ходоровски, чей неоконченный шедевр до сих пор будоражит умы узкого круга киноманов. Вильнев решил сделать ставку на бесхитростную передачу атмосферы и сюжета оригинала и для этого намеренно выбирал натуру, которая не отвлекала бы зрителей чрезмерной красотой от главных героев. Поэтому ключевые сцены картины, действие которых происходит на планете Дюна, снимались в бесхитростных пустынных локациях вокруг Абу-Даби, столицы ОАЭ.

Оправдался ли расчет режиссера – узнаем после премьеры.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дюна
Дюна фантастика, боевик, приключения
2021, США
7.0
