Где снимали фильм "Двое"?

"Двое" — кинодрама, впервые засиявшая на экранах в 2018 году. Съемки проходили в 2017 году в Хакасии, а также в Красноярского края.



Отчаявшаяся поправить свое здоровье с помощью традиционной медицины, Надя уговаривает своего супруга Андрея отправиться в поход к целебным озерам. Соглашаясь на этот шаг, Андрей имеет свои скрытые мотивы — он намеревается объявить о намерении развестись с Надей, избавившись таким образом от утиска тестя. Однако природа не собирается подстраиваться под чьи-либо планы. Начавшиеся дожди превращают тихую речку в неудержимый поток, обрывая путь домой. В поисках выхода из сложной ситуации, Андрей и Надя теряются в густой сибирской тайге. Именно здесь, на грани выживания, герои начинают осознавать свои страхи и ошибки прошлого. Под угрозой смерти они встречают себя и друг друга вновь, и лишь тогда истинная суть каждого из них раскрывается полностью.