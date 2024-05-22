Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм "Двое"?

Где снимали фильм "Двое"?

Олег Скрынько 22 мая 2024 Дата обновления: 22 мая 2024
Наш ответ:

"Двое" — кинодрама, впервые засиявшая на экранах в 2018 году. Съемки проходили в 2017 году в Хакасии, а также в Красноярского края.

Отчаявшаяся поправить свое здоровье с помощью традиционной медицины, Надя уговаривает своего супруга Андрея отправиться в поход к целебным озерам. Соглашаясь на этот шаг, Андрей имеет свои скрытые мотивы — он намеревается объявить о намерении развестись с Надей, избавившись таким образом от утиска тестя. Однако природа не собирается подстраиваться под чьи-либо планы. Начавшиеся дожди превращают тихую речку в неудержимый поток, обрывая путь домой. В поисках выхода из сложной ситуации, Андрей и Надя теряются в густой сибирской тайге. Именно здесь, на грани выживания, герои начинают осознавать свои страхи и ошибки прошлого. Под угрозой смерти они встречают себя и друг друга вновь, и лишь тогда истинная суть каждого из них раскрывается полностью.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Двое
Двое драма, приключения
2018, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»?
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше