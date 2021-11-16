Где снимали фильм «Движение вверх»?

Наш ответ:

Съемки фильма «Движение вверх» начались в августе 2016 года в Москве и продолжились в нескольких городах России и за рубежом. Олимпийскую деревню снимали в районе Митино, в строящемся жилом районе Аристово, дома которого оказались внешне похожи на те, что были в Олимпийской деревне в 1972 году. За немецкий Эссен выдали один из прибалтийских городов. Сцены свадьбы и тренировки на Кавказе снимались в Грузии. Для съемок игры членов сборной по баскетболу с американцами съемочная группа специально летала в США, в Лос-Анджелес. Там же проходили съемки матчей между сборной и студенческими командами.