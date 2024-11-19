Где снимали фильм «Друзья друзей»?

Меню
Олег Скрынько 19 ноября 2024 Дата обновления: 19 ноября 2024
Наш ответ:

«Друзья друзей» — российская комедия, вышедшая в прокат 1 января 2014 года. Хотя большинство критиков и рядовых зрителей поставили фильму низкие оценки, он собрал по всему миру $8 млн при бюджете в размере $2 млн, что стало несомненным успехом. Вероятно, этому поспособствовал звездный актерский состав, в который вошли Николай Наумов, Тимур Батрутдинов, Александр Ильин — младший, Гарик Харламов, Юрий Стоянов, Андрей Гайдулян и другие. Съемки прошли в Москве.

Действие разворачивается в преддверии Нового года. В фильме переплетаются несколько сюжетных линий: промоутер впервые присматривает за маленьким ребенком; трое музыкантов филармонии берутся за ограбление бизнесмена; нищий студент приглашает на свидание в роскошное заведение дочь этого бизнесмена. Герои оказываются в удивительных, смешных и опасных ситуациях, а на помощь им неизменно приходят друзья.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Друзья друзей
Друзья друзей комедия
2014, Россия
3.0
