Где снимали фильм «Домовенок Кузя»?

Олег Скрынько 14 января 2025 Дата обновления: 14 января 2025
Наш ответ:

«Домовенок Кузя» — российский фэнтезийный фильм, вышедший в прокат 19 декабря 2024 года. В основу картины легли цикл повестей Татьяны Александровой и ряд советских кукольных мультфильмов. В разработке уже находится вторая часть. Производством занимается «Кинокомпания братьев Андреасян». Съемки «Домовенка Кузи» прошли осенью 2023 года в Москве. Образы Кузи и Нафани были созданы при помощи компьютерной графики. На съемочной площадке персонажи фигурировали в качестве кукол. Кузю озвучил Сергей Бурунов, а Нафаню — Гарик Харламов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Домовенок Кузя
Домовенок Кузя комедия, семейный
2024, Россия
6.0
