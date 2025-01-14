Где снимали фильм «Домовенок Кузя»?

«Домовенок Кузя» — российский фэнтезийный фильм, вышедший в прокат 19 декабря 2024 года. В основу картины легли цикл повестей Татьяны Александровой и ряд советских кукольных мультфильмов. В разработке уже находится вторая часть. Производством занимается «Кинокомпания братьев Андреасян». Съемки «Домовенка Кузи» прошли осенью 2023 года в Москве. Образы Кузи и Нафани были созданы при помощи компьютерной графики. На съемочной площадке персонажи фигурировали в качестве кукол. Кузю озвучил Сергей Бурунов, а Нафаню — Гарик Харламов.
Авторизация по e-mail