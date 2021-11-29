Где снимали фильм «Девчата»?

Натурные съемки фильма «Девчата» стартовали на Среднем Урале в Чусовском и Александровском районах, в поселках Бобровка и Яйва Пермского края. Из-за холодной погоды съемочная группа вскоре переместилась в леспромхоз в Оленинском районе Тверской области. В павильонах Ялтинской киностудии снимали финальную сцену, где Тося и Илья сидели, тесно прижавшись друг к другу. Поселок лесорубов снимали в павильонах «Мосфильма» и на Мосфильмовской улице, где высадили около трехсот деревьев и возвели декорации поселка с вывеской «Леспромхоз».
Сцена с поездом снималась в Рязанской области на перегоне между станциями Спас-Клепики и Пилево.
