Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Девчата»?

Где снимали фильм «Девчата»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Натурные съемки фильма «Девчата» стартовали на Среднем Урале в Чусовском и Александровском районах, в поселках Бобровка и Яйва Пермского края. Из-за холодной погоды съемочная группа вскоре переместилась в леспромхоз в Оленинском районе Тверской области. В павильонах Ялтинской киностудии снимали финальную сцену, где Тося и Илья сидели, тесно прижавшись друг к другу. Поселок лесорубов снимали в павильонах «Мосфильма» и на Мосфильмовской улице, где высадили около трехсот деревьев и возвели декорации поселка с вывеской «Леспромхоз».

Сцена с поездом снималась в Рязанской области на перегоне между станциями Спас-Клепики и Пилево.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Девчата
Девчата мелодрама, комедия
1961, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше