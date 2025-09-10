Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм "Дети-шпионы"?

Олег Скрынько 10 сентября 2025 Дата обновления: 10 сентября 2025
Наш ответ:

«Дети-шпионы» — российская семейная комедия, вышедшая в прокат
21 августа 2025 года. Лента стала хитом проката, несмотря на то, что получила преимущественно негативные отзывы в сети.

Синопсис гласит:

Семья спецагентов воспитывает троих детей — Михаила, Виту и Дану, каждый из которых обладает уникальными способностями, и вместе они открывают собственное агентство «ДаМиНик», мечтая найти пропавшую маму. Тем временем в королевстве Карбона похищают сына короля и требуют выдать мафиозного босса вместе с агентом Голосом, ответственным за его арест. Чтобы выполнить задание и уберечь детей, Голос отправляет их в лагерь юных агентов, скрывая от них настоящую опасность.

Где снимали фильм «Дети-шпионы»

Съемки кинокартины проходили на территории Москвы, так что зрители без труда узнают популярные столичные локации, выступившие фоном для уморительной истории.

Кто снялся в фильме

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дети-шпионы
Дети-шпионы семейный
2025, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
