Где снимали фильм «Дети капитана Гранта»?

Приключенческий фильм 1985 года по роману Жюля Верна снимался в Крыму и в Болгарии. В роли южноамериканского побережья выступили крымские берега, Канарских островов – гора Аю-Даг, а западный берег Австралии, на который высадили за неповиновение Айртона, снимали в Гурзуфе. Заснеженная вершина Ай-Петри идеально подходила для съемок так называемых зимних сцен. Специально для фильма кинематографисты устроили сход лавины, к счастью, во время съемок никто из команды не пострадал.
Во время экспедиции в Болгарию съемочная группа работала над сценами, действие которых, по сюжету, разворачивается в Новой Зеландии, Кордильерах, Австралии и на реке Амазонке.
