«Дерсу Узула» — классическая картина совместного производства Японии и СССР. Лента была удостоена «Оскара» за «лучший фильм на иностранном языке», а поставил ее такой именитый режиссер, как Акира Куросава.

Где снимали фильм «Дерсу Узала»

Легендарный фильм Акиры Куросавы «Дерсу Узала» (1975) снимали в подлинных и суровых декорациях советского Дальнего Востока, чтобы с максимальной достоверностью передать дух тайги, описанной в дневниках исследователя Владимира Арсеньева.



Основная часть натурных съёмок проходила в Приморском крае, в бескрайней и почти нетронутой уссурийской тайге. Съёмочная группа провела в этих лесах долгие месяцы, сталкиваясь с реальными трудностями — от лютых морозов и глубоких снегов до встреч с дикими животными. Именно здесь снимались ключевые сцены странствий Арсеньева и Дерсу.



Кроме того, для съёмок некоторых эпизодов, особенно связанных с водными просторами и ощущением первозданной стихии, использовались локации на озере Ханка, крупнейшем на Дальнем Востоке, и в бассейне могучей реки Амур.



Отдельные эпизоды, требующие сложной организации (например, сцена большого пожара), снимались в более доступном Сибирском регионе, а именно — в Красноярском крае.



Таким образом, картина стала результатом масштабной экспедиции в самые дикие уголки СССР. Съёмки на реальных, а не на студийных локациях позволили Куросаве достичь невероятной атмосферности и создать гимн хрупкой гармонии между человеком и природой.