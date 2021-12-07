Где снимали фильм «Деревенский детектив»?

Меню
Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Съемки картины Ивана Лукинского проходили в селе Городня, расположенном в Калининской области. Местные жители с интересом наблюдали за работой кинематографистов и при необходимости принимали в ней деятельное участие, а также подкармливали съемочную группу вкусностями собственного приготовления. В день рождения Михаила Жарова, исполнившего в фильме главную роль, сельчане накрыли целый стол с домашними разносолами. А актер Лев Борисов, сыгравший в «Деревенском детективе» Неганова, вспоминал, что источником вдохновения для него послужил… ветхий домик на берегу Волги. Увидев это строение, Жаров сказал коллеге: «Вот таким должен быть твой старик Неганов!»

И в голове у Борисова тут же возник образ этого персонажа.

 

