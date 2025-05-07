Где снимали фильм "Денискины рассказы"?

Наш ответ:

«Денискины рассказы» - семейный фильм, вышедший на киноэкран в 2025 году, Съемки хита отечественного проката проходили на территории Москвы.



В основу сюжета легли рассказы советского писателя В. Ю. Драгунского. Это далеко не первая киноадаптация его произведений. Напомним вам сюжет кинокартины. Лето — это не просто пора каникул, а целая жизнь, наполненная яркими событиями. Для Дениса Кораблёва оно становится настоящим приключением. Вместе с семьёй и бабушкой он переезжает на дачу, где впереди — три месяца на природе. Здесь Денису предстоит познакомиться с новыми друзьями, впервые испытать чувство влюблённости и отправиться в увлекательное путешествие, вдохновлённое этой первой, трепетной симпатией.