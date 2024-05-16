Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Чучело»?

Где снимали фильм «Чучело»?

Олег Скрынько 16 мая 2024 Дата обновления: 16 мая 2024
Наш ответ:

«Чучело» — советский драматический фильм Ролана Быкова на тему травли среди школьников. Экранизация одноименной повести Владимира Железникова. Главную роль сыграла Кристина Орбакайте, которой на момент начала производства было 11 лет. Основная часть съемок прошла в Твери, который в то время носил название Калинин. Любопытно, что Тверской речной вокзал фигурирует в картине в качестве парикмахерской, где работает мама главной героини Лены Бессольцевой, и галерее, где Лена впервые появляется на экране. Экстерьер дома Бессольцевых был запечатлен в Старице, Тверская область. Там же находится разрушенная церковь Вознесения бывшего Вознесенского монастыря, где было сожжено чучело. Часть материала была снята в городе Торжке, что в Тверской области. Сцены, действие которых имеет место в помещениях, снимались среди декораций в павильонах студии «Мосфильм».

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше