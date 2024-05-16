Где снимали фильм «Чучело»?

Наш ответ:

«Чучело» — советский драматический фильм Ролана Быкова на тему травли среди школьников. Экранизация одноименной повести Владимира Железникова. Главную роль сыграла Кристина Орбакайте, которой на момент начала производства было 11 лет. Основная часть съемок прошла в Твери, который в то время носил название Калинин. Любопытно, что Тверской речной вокзал фигурирует в картине в качестве парикмахерской, где работает мама главной героини Лены Бессольцевой, и галерее, где Лена впервые появляется на экране. Экстерьер дома Бессольцевых был запечатлен в Старице, Тверская область. Там же находится разрушенная церковь Вознесения бывшего Вознесенского монастыря, где было сожжено чучело. Часть материала была снята в городе Торжке, что в Тверской области. Сцены, действие которых имеет место в помещениях, снимались среди декораций в павильонах студии «Мосфильм».