Где снимали фильм «Человек с бульвара Капуцинов»?

Съемки комедийного вестерна Аллы Суриковой проходили в Крыму. В роли колоритных пейзажей Дикого Запада выступили окрестности Белой скалы, расположенной недалеко от города Белогорска. Именно в этой местности снимали первые сцены и заключительные эпизоды фильма. Декорации захолустного городишка Санта-Каролина, в котором разворачивается основное действие «Человека с бульвара Капуцинов», были построены в Тихой бухте, между Коктебелем и Феодосией.
Со стороны декорации выглядели как настоящие дома и салуны, на деле же они представляли собой фанерные муляжи фасадов, для устойчивости подпертых с другой стороны палками.
