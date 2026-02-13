Оповещения от Киноафиши
Где снимали фильм "Чебурашка 2"?

Где снимали фильм "Чебурашка 2"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 13 февраля 2026

«Чебурашка 2» — прямое продолжение одного из самых популярных российских фильмов последних лет.

Места съемок сиквела

Фильм «Чебурашка 2» опять снимали в Сочи. Однако во второй география заметно расширилась. Создатели снова поработали в сочинском «Дендрарии» и санатории Орджоникидзе, но также задействовали новые локации: парк «Ривьера», Сад русско-японской дружбы, музей Островского и каньон Псахо. Эпизоды в горах снимали в окрестностях Красной Поляны — именно там визуальный ряд и динамика повествования приобретают особый размах.

Часть сцен снимали в Москве — в столице проходили съёмки дня рождения внучки Риммы, где было задействовано много детей. Противопоставление шумного мегаполиса и уютных курортных уголков подчёркивает основной конфликт картины — выбор между тёплым домом и поверхностным времяпрепровождением.

Несколько интересных деталей со съёмочной площадки:

Чебурашка заговорил голосом Ольги Кузьминой. Режиссёр услышал её шуточное голосовое сообщение и сразу понял — это оно.

Римма задумывалась как современное прочтение образа Шапокляк, но без излишней гротескности. Елена Яковлева признаётся, что хотела бы сыграть героиню позлее, однако внешним воплощением осталась довольна.

Имя Римма выбрано неслучайно: так звали первую жену Эдуарда Успенского, которая отчасти вдохновила его на создание этого персонажа.

Гена в кино далёк от мультипликационного прообраза. Это замкнутый человек с непростым прошлым и грузом вины. Сергей Гармаш отмечает, что именно глубина образа и внутренние перемены героя привлекли его в этой роли.

Эпизод с падающими апельсинами снимали с использованием примерно шести тонн фруктов — компьютерная графика обошлась бы дороже, чем настоящие цитрусовые.

Дом Гены — специально выстроенная декорация. Интересно, что в этом же павильоне в 1950-х годах снимали сказку «Старик Хоттабыч».

Транспорт Гены — знаменитый мотороллер «Муравей». Для съёмок приобрели три машины: одну использовали для трюков, ещё две — для обычных сцен с актёром.

