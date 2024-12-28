Где снимали фильм «Чарли и шоколадная фабрика»?

Наш ответ:

«Чарли и шоколадная фабрика» — американский фэнтезийный фильм для всей семьи, вышедший в 2005 году. Основана картина на одноименной повести Роальда Даля. Съемки начались в июне 2004 года. Производство проходило в павильонах студии Pinewood, которая находится в Англии. Некоторые сцены были отсняты на натуре. Так, творческая команда работала на фабрике по производству зубной пасты CompAir в городе Хай-Уиком, а также в усадьбах Хэтфилд-хаус и Ротхэм-парк в графстве Хартфордшир. Ряд общих планов был запечатлен в Германии, Йемене и США. Режиссер Тим Бертон старался минимизировать использование компьютерной графики, поэтому в павильонах были построены многочисленные декорации. Также постановщик прибегал к различным практическим и оптическим эффектам. Съемки завершились в декабре 2004 года, заняв шесть месяцев.