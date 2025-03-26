Меню
Где снимали фильм «Царевна-лягушка»?

Где снимали фильм «Царевна-лягушка»?

Олег Скрынько 26 марта 2025 Дата обновления: 26 марта 2025
Наш ответ:

«Царевна-лягушка» — российское семейное фэнтези на основе одноименной сказки из сборника Александра Афанасьева. Фильм вышел в прокат 6 марта 2025 года. Уже анонсирован сиквел, премьера которого намечена на 5 марта 2026 года.

Съемки «Царевны-лягушки» стартовали в августе 2024 года и завершились в сентябре того же года. Производство проходило в Москве и Московской области. Действие разворачивается в современности. По сюжету превращенная в лягушку принцесса Василиса Прекрасная обитает в московском пруду, окруженном площадкой для гольфа. Однажды в ее пруд попадает мячик, пущенный парнем Иваном. Пререкаясь со своим отцом-олигархом по поводу потенциальной женитьбы, Иван обещает, что женится на той, к кому попадет его мячик. Таким образом судьба сводит парня с Василисой, ставшей жертвой колдовства со стороны Кощея.

