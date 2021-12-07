Где снимали фильм «Царь» Павла Лунгина?

Меню
Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Главным героем фильма Павла Лунгина «Царь» стал первый русский царь Иван IV, более известный как Иван Грозный, в исполнении блистательного Петра Мамонова. Одной из главных задач, стоявших перед съемочной группы картины, стало точное воссоздание фактуры и атмосферы XVI века. Чтобы показать зрителям Русь эпохи правления Ивана Грозного, съемки фильма проходили в Суздале. Там, на территории древнего Спасо-Евфимиева монастыря, были построены единственные в своем роде декорации старой Москвы, в том числе Опричный дворец и знаменитый Пыточный городок.

Помимо предоставления для съемок собственной территории, администрация монастыря выделила съемочной группе несколько консультантов из числа монахов, которые наставляли создателей фильма касательно деталей монастырского быта.

 

Царь
Царь биография, исторический, драма
2009, Россия
7.0
