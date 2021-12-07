Где снимали фильм «Царь» Павла Лунгина?

Главным героем фильма Павла Лунгина «Царь» стал первый русский царь Иван IV, более известный как Иван Грозный, в исполнении блистательного Петра Мамонова. Одной из главных задач, стоявших перед съемочной группы картины, стало точное воссоздание фактуры и атмосферы XVI века. Чтобы показать зрителям Русь эпохи правления Ивана Грозного, съемки фильма проходили в Суздале. Там, на территории древнего Спасо-Евфимиева монастыря, были построены единственные в своем роде декорации старой Москвы, в том числе Опричный дворец и знаменитый Пыточный городок.
Помимо предоставления для съемок собственной территории, администрация монастыря выделила съемочной группе несколько консультантов из числа монахов, которые наставляли создателей фильма касательно деталей монастырского быта.
