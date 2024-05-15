Где снимали фильм «Буратино»?

Наш ответ:

«Приключения Буратино» — советский телевизионный фильм для семейной аудитории, вышедший в 1975 году. Съемки картины прошли в Крыму. В ходе работы съемочная команда посетила множество разных мест на этом полуострове. Так, «Полем чудес» стал заповедник «Херсонес Таврический», тогда как сцена, в которой Алиса и Базилио рассказывают Буратино о Стране дураков, снималась у Байдарских ворот. Тропа, ведущая в Страну дураков, находится возле Херсонесского колокола. Также съемки проходили в Ялте, в Кореизе, у горы Ай-Петри и в окрестностях поселка Парковое.



В настоящее время в производстве пребывает новая экранизация сказки Алексея Толстого «Золотой ключик». Фильм получил название «Буратино». Ожидается, что премьера состоится во второй половине 2025 года. По словам продюсера Михаила Врубеля, съемки начнутся в июле-августе 2024 года и пройдут в специально выстроенном «итальянском городке» в кинопарке, находящемся в новой Москве.