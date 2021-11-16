Где снимали фильм «Бумер»?

Фильм «Бумер» снимался на улицах Москвы и в окрестностях подмосковной Коломны. Действие фильма начинается в Печатниковом переулке – именно там находится двор, из которого Петя «Рама» угнал «Бумер». Конфликт Димона и сотрудников ФСБ был снят на Саввинской набережной Москвы. Часть съемок прошла в поселке Радужный Коломенского городского округа Московской области. Там сняли большинство ландшафтных планов, дорожных эпизодов и некоторые сцены деревни, где жила Собачиха.
Некоторые сцены фильма снимались в Звенигороде.
