Где снимали фильм «Будьте моим мужем»?

Съемки лирической комедии проходили на побережье Черного моря. Основными съемочными локациями стали город Сочи и пригородный поселок Лоо. Кстати, в последнем есть дом, который, по местной легенде, сыграл в фильме Аллы Суриковой роль дома героев. Строение до сих пор привлекает к себе внимание туристов, однако на самом деле «тот самый» дом давно снесен, а на его месте возведен новый. А гости и жители Сочи легко узнают в кадре Железнодорожный вокзал на улице Горького, Черноморскую улицу и другие локации.
И конечно же, часть съемок прошла в Москве – на вступительных титрах можно увидеть Новый Арбат, а в заключительных – бульвар на Ленинских горах.
