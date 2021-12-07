Где снимали фильм «Будьте моим мужем»?

Меню
Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки лирической комедии проходили на побережье Черного моря. Основными съемочными локациями стали город Сочи и пригородный поселок Лоо. Кстати, в последнем есть дом, который, по местной легенде, сыграл в фильме Аллы Суриковой роль дома героев. Строение до сих пор привлекает к себе внимание туристов, однако на самом деле «тот самый» дом давно снесен, а на его месте возведен новый. А гости и жители Сочи легко узнают в кадре Железнодорожный вокзал на улице Горького, Черноморскую улицу и другие локации.

И конечно же, часть съемок прошла в Москве – на вступительных титрах можно увидеть Новый Арбат, а в заключительных – бульвар на Ленинских горах.

 

