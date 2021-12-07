Где снимали фильм «Брат»?

Культовый фильм Алексея Балабанова практически полностью снят в Санкт-Петербурге. В кадр попали такие городские места и достопримечательности, как Сенатская площадь, Исаакиевский собор, Витебский вокзал. Убийство Чечена было снято на Сенном рынке, покушение на Данилу Багрова – в окрестностях гостиницы «Прибалтийской», тела убитых бандитов герой притаскивает на Смоленское лютеранское кладбище. В роли провинциального города, в который возвращается из армии Данила, выступил Приозерск.
Помимо площади Ленина, в числе приозерских локаций в фильм попала каменная крепость Корела, возле которой, по сюжету, снимают клип группы «Наутилус Помпилиус».
Авторизация по e-mail