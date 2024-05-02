Где снимали фильм «Блиндаж»?

Наш ответ:

Российский фантастический фильм о Великой Отечественной войне «Блиндаж» вышел в прокат 25 апреля 2024 года. Съемки картины проходили в Псковской области. Основной локацией стал поселок Ямм, расположенный в Гдовском районе недалеко от озер Ужинское и Долгое. Съемочная команда работала в непроходимой местности, где были построены декорации в виде блиндажей и траншей. Глубина некоторых из них составила около 2 метров.



Ямм был оккупирован нацистами в начале июля 1941 года, а вскоре под их контролем оказался весь район. Освобождена эта местность была лишь 14 февраля 1944 года. В окрестностях поселка до сих пор можно найти укрепления времен войны.



Фильм повествует о друзьях в лице русского врача сворой помощи и его друга-немца, который охотится за артефактами Второй мировой. Вместе отправившись на поиски военного антиквариата, они обнаруживают старый блиндаж, который оказывается порталом в 1941 год.