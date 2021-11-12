Меню
Где снимали фильм «Бендер: Начало»?

Где снимали фильм «Бендер: Начало»?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Действие авантюрной комедии «Бендер: Начало» разворачивается в вымышленном Солнечноморске, отдаленно напоминающем Одессу из рассказов Исаака Бабелья: именно тут главный герой фильма Ося Задунайский в исполнении Арама Вардеваняна встречает мошенника по имени Ибрагим Бендер (Сергей Безруков). Для съемок солнечного южного города создатели фильма выбрали не самую очевидную для этих целей локацию – Петербург и его окрестности. Финский залив сыграл роль Черного моря, а улочки, дома и подворотни Солнечноморска были отстроены в павильонах киностудии «Ленфильм».

Непредсказуемая погода Северной столицы не раз устраивала неприятные сюрпризы съемочной группе.

Так, например, создателям пришлось в кратчайшие сроки перестроить весь ход съемки одного из эпизодов из-за налетевшего сильного ветра, а декорации рыбацкой деревни на побережье Финского залива и вовсе несколько раз затапливало.

