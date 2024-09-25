Где снимали фильм «Беляковы в отпуске»?

Наш ответ:

«Беляковы в отпуске» — российская комедия, которая выходит в прокат 26 сентября. Фильм является спин-оффом скетч-шоу «Наша Russia» о любящем разговаривать с телевизором Сергее Юрьевиче Белякове в исполнении Сергея Светлакова. Комик также воплотил этого персонажа в собственном шоу «Светлаков+».



Съемки «Беляковых в отпуске» прошли в Краснодарском крае. Основной локацией стал находящийся в Сочи пятизвездочный отель Luciano. Также творческая команда работала в Анапе и Геленджике.



По сюжету семья Беляковых, проживающая в Таганроге, отправляется на отдых в Турцию, но вследствие ошибки оказывается без денег. Дело в том, что Сергей Беляков оплатил проживание в отеле на следующий год, а средств на возвращение домой нет. Семейство решает остаться на территории отеля нелегально. Кроме того, Беляковы встречают на курорте своих старых знакомых Дубравиных, которым они завидуют. Чтобы впечатлить Дубравиных, Беляковы делают вид, что они тоже могут себе позволить жить в роскоши.