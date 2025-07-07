Где снимали фильм «Балерина»?

«Балерина» — американский боевик, вышедший в прокат 5 июня 2025 года. Фильм представляет собой спин-офф популярной экшен-франшизы о мире киллеров «Джон Уик». Съемки проходили в Чехии. Основной локацией стала Прага. В фильме фигурируют Карлов мост, Староместская площадь, Национальный театр. Отдельные сцены снимались в Хорватии и Австрии, а также в Нью-Йорке. Пересъемки велись в Будапеште, Венгрия. В последние годы крупные голливудские студии охотно переносят съемки своих фильмов в Центральную Европу, поскольку работа обходится дешевле, чем на территории Северной Америки.
