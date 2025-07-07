Меню
Где снимали фильм «Балерина»?

Олег Скрынько 7 июля 2025 Дата обновления: 7 июля 2025
Наш ответ:

«Балерина» — американский боевик, вышедший в прокат 5 июня 2025 года. Фильм представляет собой спин-офф популярной экшен-франшизы о мире киллеров «Джон Уик». Съемки проходили в Чехии. Основной локацией стала Прага. В фильме фигурируют Карлов мост, Староместская площадь, Национальный театр. Отдельные сцены снимались в Хорватии и Австрии, а также в Нью-Йорке. Пересъемки велись в Будапеште, Венгрия. В последние годы крупные голливудские студии охотно переносят съемки своих фильмов в Центральную Европу, поскольку работа обходится дешевле, чем на территории Северной Америки.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Балерина
Балерина боевик, триллер
2025, США
7.0
Сергей Кротов 10 сентября 2025, 08:29
Ана де Армас, Анжелика Хьюстон, Гэбриел Бирн, Лэнс Реддик, Норман Ридус а также Йэн МакШейн и Киану Ривз
10 сентября 2025, 08:29 Ответить
