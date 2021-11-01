Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Бабушка легкого поведения»?

Где снимали фильм «Бабушка легкого поведения»?

Елена Королева 1 ноября 2021 Дата обновления: 1 ноября 2021
Наш ответ:

Хотя фильм короля русской комедии Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения» получил смешанные оценки от кинокритиков, его ждал огромный кассовый успех: это была единственная картина, которая окупилась в прокате летом 2017 года, и до сих пор она пользуется большой популярностью на телевидении. Большая часть этого фильма снималась под Москвой, в старинной дворянской усадьбе, где теперь располагается санаторий некоего федерального министерства. Хотя создатели получили разрешение на ее использование, со съемками были сопряжены определенные трудности: в течение всего съемочного периода в санатории продолжали отдыхать гости, которые зачастую вмешивались в работу группы.

Несмотря на все сложности, создатели фильма смогли закончить его вовремя, и их старания были вознаграждены триумфом в прокате.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Прабабушка легкого поведения. Начало
Прабабушка легкого поведения. Начало комедия
2021, Россия
4.0
Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители
Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители комедия
2019, Россия
5.0
Бабушка легкого поведения
Бабушка легкого поведения комедия
2017, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше