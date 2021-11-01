Где снимали фильм «Бабушка легкого поведения»?

Наш ответ:

Хотя фильм короля русской комедии Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения» получил смешанные оценки от кинокритиков, его ждал огромный кассовый успех: это была единственная картина, которая окупилась в прокате летом 2017 года, и до сих пор она пользуется большой популярностью на телевидении. Большая часть этого фильма снималась под Москвой, в старинной дворянской усадьбе, где теперь располагается санаторий некоего федерального министерства. Хотя создатели получили разрешение на ее использование, со съемками были сопряжены определенные трудности: в течение всего съемочного периода в санатории продолжали отдыхать гости, которые зачастую вмешивались в работу группы.