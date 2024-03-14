Меню
Где снимали фильм «Баба Яга спасает мир»?

Где снимали фильм «Баба Яга спасает мир»?

14 марта 2024
Наш ответ:

Съемки сказочного фильма для всей семьи «Баба Яга спасает мир» прошли преимущественно в Москве и Подмосковье. Ряд появляющихся в фильме сказочных локаций и объектов были возведены в студийных павильонах. Таким образом были созданы изба Бабы Яги, дома жителей волшебного леса, а также пруд, в котором живет Кикимора. Сцены, действие которых имеет место в городе, были отсняты в Москве. В то же время часть материала была снята в Санкт-Петербурге. В фильм попали кадры с историческими петербургскими зданиями, включая Эрмитаж и Петропавловскую крепость.

По сюжету заклятие Бабы Яги, призванное сдерживать злые силы в пределах волшебного леса, начинает ослабевать. Чтобы защитить людей и весь мир, колдунье приходится перенестись в современный город, чтобы найти дивноцвет. Он нужен ей для того, чтобы повторно наложить защитные чары. Отправной точкой истории становится попадание школьника Сеньки в лес, где обитают персонажи из русского фольклора, включая саму Ягу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир семейный, комедия
2023, Россия
6.0
