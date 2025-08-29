Где снимали фильм «Асса»?

«Асса» — советская драма, вышедшая в 1987 году и обретшая культовый статус.
Картина была отснята с декабря 1986 года по февраль 1987 года в Ялте. Ресторан, где играл музыку Бананан, находился в правом корпусе гостиницы «Таврида». Рядом расположена канатная дорога «Ялта — Горка», на которой Бананан катался с Аликой. Сцены видеонаблюдения снимались в Никитском ботаническом саду. Финальная сцена с песней «Хочу перемен» в исполнении Виктора Цоя и группы «Кино» снималась в Москве в Зеленом театре ЦПКиО имени Горького. Исторические сцены снимались в Михайловском замке в Ленинграде.
В основу фабулы лег любовный треугольник. Девушка Алика, стремясь к безбедной жизни, сходится с влиятельным криминальным авторитетом, но внезапно влюбляется в юного музыканта по имени Бананан.
