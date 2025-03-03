Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм "Анора"?

Где снимали фильм "Анора"?

Олег Скрынько 3 марта 2025 Дата обновления: 3 марта 2025
Наш ответ:

«Анора» - фильм американского производства, ставший триумфатором Оскара в 2025 году. Его съемки проходили на территории Бруклина, где и разворачиваются основные события кинокартины.

Напомним вам сюжет фильма. 23-летняя стриптизёрша Эни привыкла к вниманию поклонников, которые охотно заказывают у неё приватные танцы и готовы платить за встречи. Поэтому она не удивляется, когда скромный на вид Иван тратит внушительную сумму, чтобы забрать её домой. Оказавшись сыном российского олигарха, он, похоже, влюбляется в Эни. Как иначе объяснить, что он снова и снова платит тысячи долларов за её общество, а вскоре делает предложение руки и сердца в Лас-Вегасе? Однако его родные не в восторге от того, что Ваня связал жизнь с американской проституткой. Фильм завоевал пять премий «Оскар».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Анора
Анора драма
2024, США
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше