Где снимали фильм "Анора"?

Наш ответ:

«Анора» - фильм американского производства, ставший триумфатором Оскара в 2025 году. Его съемки проходили на территории Бруклина, где и разворачиваются основные события кинокартины.



Напомним вам сюжет фильма. 23-летняя стриптизёрша Эни привыкла к вниманию поклонников, которые охотно заказывают у неё приватные танцы и готовы платить за встречи. Поэтому она не удивляется, когда скромный на вид Иван тратит внушительную сумму, чтобы забрать её домой. Оказавшись сыном российского олигарха, он, похоже, влюбляется в Эни. Как иначе объяснить, что он снова и снова платит тысячи долларов за её общество, а вскоре делает предложение руки и сердца в Лас-Вегасе? Однако его родные не в восторге от того, что Ваня связал жизнь с американской проституткой. Фильм завоевал пять премий «Оскар».