Где снимали фильм "Ангелы Ладоги"?

«Ангелы Ладоги» — историческая кинокартина 2026 года, точно воссоздающая события Ленинграда в разгар Великой Отечественной Войны.

Фильм «Ангелы Ладоги» снимали в различных локациях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для съёмок ключевых эпизодов на льду выбрали замёрзшее озеро Хепоярви в посёлке Токсово, а также акваторию Финского залива (в частности, пляж в Комарово). Благодаря этим локациям удалось добиться той гнетущей, пронизывающей атмосферы, которая так точно передаёт ощущения блокадной зимы.

Действие происходит в ноябре 1941 года — в самом начале той лютой блокадной зимы, когда кольцо вокруг Ленинграда уже почти сомкнулось. Отряд молодых спортсменов, которые ходят под парусами по льду (буеристы), выходит на ещё неокрепший, тонкий лёд. Им поручено доставить боеприпасы, но вскоре задание меняется: нужно спасти сирот из детского дома, которых не успели вывезти. Те, кто ещё недавно был спортивными соперниками на регатах, теперь вынуждены стать настоящей командой, чтобы выжить самим и подарить надежду тем, кто остался.