Где снимали фильм "1+1"?

Где снимали фильм "1+1"?

Олег Скрынько 22 мая 2024 Дата обновления: 22 мая 2024
Наш ответ:

"1+1" — один из самых популярных французских фильмов всех времен, который по-прежнему часто включают в списки лучших кинокартин мира. Часть съемок проходила на окраинах столицы Франции, где живут бедные и неблагополучные семьи, включая чернокожих жителей. Несколько сцен были сняты в городе Кабур, расположенном в Нижней Нормандии на побережье Ла-Манша. Однако основная часть съемочного процесса происходила в Париже.

Сюжет фильма рассказывает о богатом аристократе Филиппе, который после несчастного случая нанимает себе в помощники человека, который, казалось бы, меньше всего подходит для этой работы — молодого жителя предместья по имени Дрисс, недавно вышедшего из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в его размеренную жизнь дух приключений.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

1+1
1+1 комедия, драма, биография
2011, Франция
8.0
