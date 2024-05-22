Где снимали фильм "1+1"?

Наш ответ:

"1+1" — один из самых популярных французских фильмов всех времен, который по-прежнему часто включают в списки лучших кинокартин мира. Часть съемок проходила на окраинах столицы Франции, где живут бедные и неблагополучные семьи, включая чернокожих жителей. Несколько сцен были сняты в городе Кабур, расположенном в Нижней Нормандии на побережье Ла-Манша. Однако основная часть съемочного процесса происходила в Париже.



Сюжет фильма рассказывает о богатом аристократе Филиппе, который после несчастного случая нанимает себе в помощники человека, который, казалось бы, меньше всего подходит для этой работы — молодого жителя предместья по имени Дрисс, недавно вышедшего из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в его размеренную жизнь дух приключений.