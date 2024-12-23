Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали "Елки 11"?

Где снимали "Елки 11"?

Олег Скрынько 23 декабря 2024 Дата обновления: 23 декабря 2024
Наш ответ:

«Елки 11» - возвращение культовой новогодней киносаги, съёмки которой прошли летом 2024 года на территории Москвы.

Фильм продолжают традицию удивительных новогодних историй, показывая, как в канун праздника пересекаются судьбы людей из разных уголков России. Фильм рассказывает о надеждах, правильных решениях и неожиданных чудесах. В Саяногорске бывшая учительница Валентина отказывается праздновать Новый год, чувствуя себя забытой, даже собственными детьми. Один сын, Юра, заботится о минипиге Костяне на работе, а второй, Павел, в Калининграде знакомится в соцсетях с терапевтом Екатериной, не подозревая, что за их перепиской стоит ее младшая дочь. В Москве Рома собирается на корпоративный хоккейный матч с тестем, надеясь получить повышение, но внезапно приезжает его отец Виталий с сюрпризами. В Альметьевске Настя мечтает вырваться из-под контроля мачехи и вредных сестер, чтобы попасть на бал с актером Бураком Озчивитом, а помочь ей готов добрый курьер Дамир. Все герои стремятся встретить Новый год с верой в чудеса и новую жизнь.

Ёлки 11
Ёлки 11 комедия
2024, Россия
5.0
