Где снимали экзамен в фильме «Операция “Ы”»?

Олег Скрынько 25 ноября 2024 Дата обновления: 25 ноября 2024
Наш ответ:

«Операция “Ы” и другие приключения Шурика» (1965) — состоящая из трех частей комедия, снятая Леонидом Гайдаем. Вторая новелла под названием «Наваждение» повествует о том, как Шурик и его однокурсники готовятся к важнейшему экзамену в политехническом институте. Шурик всюду ищет конспекты пройденного материала, пока не натыкается на девушку Лиду и ее подругу, которые на ходу читают драгоценный конспект. Действие разворачиваются в Москве, там же проходили съемки. Так, на своем пути Шурик и Лида проходят депо имени Баумана, станцию метро «Менделеевская» и Комсомольский проспект. Политехнический институт в фильме «сыграло» здание Института элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова РАН (улица Вавилова, дом 28, строение 1).

