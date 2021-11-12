Где снимали «Джентльменов» Гая Ричи?

Криминальную комедию «Джентльмены» британский режиссер Гай Ричи снимал у себя на родине в Англии. География съемок включила паб The Princess Victoria (паб, где Мики назначает и проводит встречи), кладбище Brompton Cemetery (место встречи Сухого Глаза с Лордом Джорджем), рыбный рынок Billingsgate Fish Market (финальные сцены с Мики и Мэтью), футбольный клуб Arsenal, стадион Emirates Stadium, здание NEO Bankside (фигурирует в роли студии Miramax в сценах с Хью Грантом), улицы Uxbridge, Sumner, Fulham и другие.
Павильонные съемки прошли на студии West London Film Studios.
