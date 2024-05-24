Где снимали «Дюну 2»?

Наш ответ:

«Дюна: Часть вторая» (2024) — американский научно-фантастический блокбастер, снятый канадским режиссером Дени Вильневом. Картина является прямым продолжением фильма «Дюна» (2021). В будущем Вильнев собирается снять третью часть «Мессия Дюны».



Съемки «Дюны 2» проходили в нескольких локациях. Стартовало производство в июле 2022 года, когда на протяжении двух дней съемки прошли в усыпальнице Бриона в итальянской коммуне Альтиволе, город Тревизо. Это место в фильме фигурирует в качестве резиденции императора Шаддама IV (Кристофер Уокен). Продолжились съемки спустя две недели в Будапеште, Венгрия. Там работа велась в студийных павильонах. В августе съемочная команда отправилась в Абу-Даби, ОАЭ. Вспомогательная съемочная группа сняла сцену при участии Ани Тейлор-Джой на побережье Атлантического океана в Намибии, которая является самой засушливой африканской страной. Она располагается к югу от Сахары. Завершились съемки 12 декабря 2022 года.