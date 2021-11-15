Где снимали «Долгая дорога в дюнах»?

Семисерийный художественный фильм «Долгая дорога в дюнах» (1982) создавался усилиями Рижской киностудии в 1980-1981 гг. Большая часть натурных съемок прошла на территории Латвии. Сельские сцены отсняли на территории рыбацких поселков Лапмежциемс и Рагациемс. Из расположенного рядом кемпинга в Яункемери съемочная группа также ездила в Тукумс – здесь поставили сцену встречи главных героев в аптеке. В Витрупе на Видземском взморье нашли «дом Рихарда», а в Лигатне снимали сцены жизни главной героини в Германии.
А вот для изображения Сибири создатели фильма выбрали старинное село Ялгуба, расположенное на берегу Онежского озера под Петрозаводском в Карелии.
Авторизация по e-mail