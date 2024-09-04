Меню
Где снимали «Чебурашку»?

Олег Скрынько 4 сентября 2024 Дата обновления: 4 сентября 2024
Наш ответ:

«Чебурашка» — российский игровой фильм для семейной аудитории, вышедший в прокат 1 января 2023 года. Эта картина удерживает статус самой кассовой в истории российского кино, имея в своем активе 6,787 млрд рублей. В настоящее время в разработке пребывает сиквел, релиз которого намечен на 1 января 2026 года.

Съемки «Чебурашки» стартовали в сентябре 2021 года в Сочи. Основными локациями стали местный парк «Дендрарий», санаторий имени имени С. Орджоникидзе и набережная. Кроме того, съемочная команда работала в Кисловодске, Пятигорске, Москве и Подмосковье, а также в Ессентуках. Использовались преимущественно живописные улочки и парки. Съемочный период завершился в июне 2022 года. Известно, что для создания одной из сцен было использовано 6 тонн апельсинов. На этапе постпроизводства в отснятый материал была добавлена компьютерная графика, которой в фильме довольно много.

Чебурашка
Чебурашка семейный, комедия
2022, Россия
7.0
